POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom 09.12.2018

Salzgitter (ots) - Einbruchdiebstahl

Samstag, 08.12.2018, 18.30 - 21.30 Uhr 38229 Salzgitter (-Gebhardshagen), Kirchheerter Weg

Ein unbekannter Täter zerbricht mittels Hebelwerkzeug die Doppelverglasung eines Fensters des Einfamilienhauses und öffnet dieses anschließend mit dem Schließhebel. Nach Einstieg werden sämtliche Räume betreten, einige Schränke und Schubladen durchsucht. Der oder die Täter entwenden Schmuck und ein Mobiltelefon.

Gefährliche Körperverletzung

Samstag, 08.12.2018, 22.20 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Albert-Schweitzer-Straße

Als ein 21-jähriger Mann eine Lokalität in der Lebenstedter Innenstadt verlassen will, wird er vor der Tür von einem alkoholisierten 40-Jährigen angepöpelt. Es folgt ein Streitgespräch, in deren Verlauf der Ältere dem Jüngeren ein Faustschlag ins Gesicht versetzt. Weiterhin würgt er den 21-Jährigen, so dass dieser ein Schwindelgefühl verspürt. Als Freunde ebenfalls das Lokal verlassen und ihrem Freund helfen wollen, lässt der Täter von seinem Opfer ab und flüchtet fußläufig. Im Zuge der Fahndung kann er von der Polizei gestellt werden. Er hat einen AAK-Wert von 1,29 %o. Ihm wird eine Blutprobe entnommen. Hierbei fällt ihm ein Joint aus seiner Jacke. Nun erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoß gegen das BtmG.

Verkehrsunfall

Samstag, 08.12.2018, 21.15 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Kattowitzer Straße

Ein 43-jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem Pkw die Kattowitzer Straße in Richtung Westfalenstraße. Beim Wechseln des Fahrstreifens übersieht er den rechts schräg hinter sich fahrenden Pkw eine 42-Jährigen. Beim Touchieren beider Pkw entsteht ein geschätzter Sachschaden von 3000,- Euro. Verletzt wird niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK M. Freytag

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell