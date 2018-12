Wolfenbüttel (ots) - Kriminalitätslage:

Fahrraddiebstahl Mo., 05.11.2018, 20:00h bis 06.12.2018, 15:00h 38304 Wolfenbüttel, Anna-Amalia-Straße

Bislang unbekannte Täter entwendeten im o.a. Tatzeitraum ein gesichert unter einem Carport an der Anna-Amalia-Straße abgestellte Damenfahrrad im Wert von 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung So., 09.12.2018, 00:50h 38173 Evessen, Am Borrweg

Am frühen Sonntagmorgen, 09.12.2018, gg. 00:50h, setzte/n bislang unbekannte/r Täter Am Borrweg im Wolfenbütteler Ortsteil Evessen eine Abfalltonne in Brand. Diese wurde dadurch völlig zerstört. Das Feuer griff auf den Carport über und beschädigte auch den darunter abgestellten Pkw.

Hinweise bitte an die Polizei unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an Pkw Fr., 07.12.2018, 19:30h bis Sa., 08.12.2018, 11:50h 38315 Hornburg, Birkenweg

Von Freitag, 07.12.2018, 19:30h bis Sa., 08.12.2018, 11:50h zerkratzte/n unbekannte/r Täter die gesamte linke Fahrzeugseite eines schwarzen Pkw Hyundai I30, der in Hornburg auf dem Birkenweg zum Parken abgestellt war.

Hinweise bitte an die Polizei unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Fr., 07.12.2018, 19:45h bis Sa., 08.12.2018, 08:30h 38300 Wolfenbüttel, Holzmarkt

In der Zeit von Freitag, 07.12.2018, 19:45h bis Samstag, 08.12.2018, 08:30h, beschmierte/n unbekannte/r Täter zwei Schaufensterscheiben, die Eingangstür samt Rahmen eines Geschäftes sowie den Bereich davor mit roter Lackfarbe.

Hinweise bitte an die Polizei unter 05331 / 933-0

Verkehrslage:

Trunkenheit im Verkehr Sa., 08.12.2018, gg. 23:25h 38170 Schöppenstedt, Neue Straße

Am Samstagabend, 08.12.2018, gg. 23:25, stellten Polizeibeamte auf der Neuen Straße in Schöppenstedt bei einem Autofahrer Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert über 0,9 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet.

