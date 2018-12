Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 06.12.2018, gegen 16:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag übersah ein 57-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Rechtsabbiegen von der Straße Monplaisir auf die Halchtersche Straße eine von rechts kommende, auf der falschen Seite fahrende, Radfahrerin. Durch den Anstoß stürzte die 71-jährige Radfahrerin zu Boden und verletzte sich hierbei. Sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 900,-- Euro.

Schladen / Flöthe: Tankbetrug mit zuvor gestohlenen Kennzeichen

Donnerstag, 06.12.2018, um 15:22 Uhr

Am Donnerstag um 15:22 Uhr betankte in Flöthe, dortige Tankstelle, der bislang unbekannte Beifahrer zu einem Audi A 4 Avant in schwarz den Audi mit 55 Liter Dieselkraftstoff im Wert von zirka 71,-- Euro. Anschließend stieg der Unbekannte wieder in das Fahrzeug ein und Fahrer und Beifahrer fuhren vom Tankstellengelände ohne zu zahlen. Kurz darauf stellte sich heraus, dass das Kennzeichen, welches an dem Audi angebracht war zuvor in Schladen, Hermann-Müller-Straße, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und der o.a. Tatzeit von einem parkenden VW Passat abgebaut und entwendet worden war. Hinweise: 05331 / 933-0.

