Salzgitter (ots) - Räuberischer Diebstahl

Am 07.12.18, gegen 15.50 Uhr, kam es in einem Markt im Bereich der Fußgängerzone Breslauer Straße in Salzgitter-Bad zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann nahm aus den Auslagen Kleinspielzeug und Handyhüllen, steckte diese in seine Jacke und griff nach Ansprache durch das Marktpersonal die Flucht. Dabei schubste er zwei Angestellte des Marktes zur Seite, um im Besitz der Ware zu bleiben und flüchtete unerkannt in Richtung der Eisenbahnunterführung. Eine Angestellte wurde leicht verletzt. Beschreibung: 40 - 45 Jahre, südländisches Aussehen, 165 - 170 cm groß, korpulent, dunkelblauer Pullover, Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/825-0 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

