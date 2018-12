POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 09.12.2018

Salzgitter (ots) - Zigarettenautomat beschädigt

Am Sonntag um 02.50 Uhr wurde der Polizei in Salzgitter-Bad telefonisch gemeldet, dass in der Burgundenstraße in Salzgitter-Bad ein Zigarettenautomat stark beschädigt worden sei. Eine 54-jährige Taxifahrerin gab an, gegen 02.35 Uhr den genannten Bereich mit ihrem Mietwagen passiert und dabei einen lauten Knall gehört zu haben. Zunächst habe sie dem Sachverhalt keine Bedeutung beigemessen, sei jedoch kurz darauf zum Vorfallsort zurückgekehrt, um nachzuschauen. Durch die hinzugerufene Polizei wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter den Automaten vermutlich mittels eines sogenannten "Polenböllers" stark beschädigt hatten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei zu melden.

