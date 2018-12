Wolfenbüttel (ots) - Schladen: alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Sonntag, 09.12.2018, gegen 13:45 Uhr

Ein 47-jähriger Autofahrer und sein 35-jähriger Beifahrer sind am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach kam das Auto des 47-Jährigen auf der Strecke zwischen Schladen und Hornburg (Bundesstraße 82) nach dem Durchfahren einer Linkskurve ins Schleudern und landete anschließend im linken Straßengraben. Der PKW stieß hierbei noch gegen einen Schaltkasten sowie gegen einen Leitpfosten und gegen ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führescheines wurden angeordnet. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die entstandene Schadenshöhe wird insgesamt auf rund 7500,-- Euro geschätzt. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch der Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Schladen sowie ein Abschleppunternehmen.

Cremlingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Freitag, 07.12.2018, 14:30 Uhr, bis Sonntag, 09.12.2018, 13:00 Uhr

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag gelangten unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner nach Einwerfen der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Cremlingen, Rosengarten. Die Räumlichkeiten des Hauses wurden offensichtlich durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Sonntag, 09.12.2018, zwischen 12:05 Uhr und 12:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Sonntagmittag mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Wolfenbüttel, Alter Weg, gegen einen dort parkenden PKW Toyota. Hierbei wurde der graue Toyota an der hinteren linken Ecke beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 500,-- Euro zu kümmern. Unfallzeit: Sonntag, 09.12.2018, zwischen 12:05 Uhr und 12:45 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

