Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine - Schleupe, Einbruch in ein Büro

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (26.03.), 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 07.45 Uhr, in das Büro einer caritativen Einrichtung auf der Unlandstraße eingebrochen. Die Einbrecher brachen die Bürotür auf und durchsuchten zwei Schränke und weitere Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell