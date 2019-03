Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine - Mesum, Verkehrsdelikt

Steinfurt (ots)

Der Polizei fiel am Mittwoch (27.03.), gegen 14.20 Uhr, auf dem Hassenbrockweg, ein Kleinkraftradfahrer auf, der mit seinem Kleinkraftrad (Roller) auf dem Gehweg fuhr. Die Beamten hielten den Mann aus Mesum an. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 40jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein hatte. Darüber hinaus ergaben sich bei der weiteren Überprüfung Anzeichen für Drogenkonsum. Es wurde eine Blutprobenentnahme von den Beamten angeordnet. Der Beschuldigte musste mit zur Wache kommen. Zur Sicherheit der Beamten wurde der Mesumer vor Fahrtantritt durchsucht. Die Beamten fanden dabei in einer Hosentasche einen ausziehbaren metallenen Schlagstock. Der verbotene Gegenstand nach dem Waffengesetz wurde sichergestellt. Die Polizisten eröffneten ein Strafverfahren.

