Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Missachtung Stoppschild führt zu Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag den 31.10.2019, gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 34 Jahre alter Pkw- Fahrer mit seinem Opel die Kirchbergstraße in Fahrtrichtung Kronenstraße und wollte die Kreuzung Kronenstraße/Kirchbergstraße überqueren. Bei der Einfahrt in den Kreuzungsbereich missachtete er das Stoppschild und stieß mit einem von rechts kommenden 55 Jahre alten Pkw-Fahrer eines VW Multivan zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Multivan nach rechts über die gesamte Kreuzung, entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung geschoben, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der Fahrer des VW wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 38 000 EUR. Die Unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

