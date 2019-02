Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Brand im Kellerbereich eines Krankenhauses

Am 09. Februar 2019 geriet gegen 01.29 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Kellerbereich eines Krankenhauses an der Franziskusstraße ein Wäschecontainer in Brand. Durch das Umsichtige Handeln eines Hausmeisters, der den brennenden Container nach draußen schob, konnte ein größerer Schaden abgewendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei Zeugen, die eventuell verdächtige Beobachtungen im Bereich der Franziskusstraße und des Krankenhauses gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Scheune

In der Zeit vom 03. Februar 2019, 00.00 Uhr, bis Sonntag, 10. Februar 2019, 10.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Scheune an der Ahe ein und entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am 10. Februar 2019 befuhr ein 45-jähriger Lohner gegen 18.49 Uhr mit seinem Pkw die Lohner Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

