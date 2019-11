Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierende Jugendliche

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, dem 31.10.2019, randalierten laut eines Zeugen um ca. 23:30 Uhr drei männliche Jugendliche an der Bushaltestelle "Terex" in der Dinglerstraße. Sie rissen ein Bushaltestellenschild ab, wodurch ein Schaden von ca. 50 Euro entstand. Zunächst flüchteten die Täter. Nachdem sie aber kurz darauf wieder zur ursprünglichen Örtlichkeit zurückkehrten, meldete sich der Zeuge erneut. Dadurch war es der Polizei möglich, die drei 15-, 15- und 16-jährigen zu ermitteln und deren Personalien festzustellen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell