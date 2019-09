Polizeidirektion Bad Segeberg

Polizei bittet nach PKW-Brand um Hinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Abend des 31.08.19 kam es gegen 20.50 Uhr in Henstedt-Ulzburg in der Heidekoppel zu einem Fahrzeugbrand.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten stand die Frontpartie des auf einem Parkstreifen geparkten VW-Touareg in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter 040-528060 zu melden.

