Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hauenstein Netto-Parkplatz

76846 Hauenstein (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Samstag, dem 26.10.2019, gegen 10:00 Uhr bis Sonntag, dem 27.10.2019, gegen 14:00 Uhr, vermutlich beim Vorbeifahren, einen ordnungsgemäß auf dem Netto-Parkplatz in Hauenstein/ Pirmasenser Straße geparkten PKW (Peugeot 2008, Farbe: grau). Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am beschädigten Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von 2.000,00EUR.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Dahn unter der 06391 9160 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell