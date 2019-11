Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Lebensmittelautomat aufgebrochen

Kuhardt (ots)

Ein Lebensmittelautomat im Bereich der Rülzheimer Straße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen. Die bis dato unbekannten Tatverdächtigen bohrten zunächst den Schließzylinder auf, gelangten jedoch nicht an den Wein bzw. die Lebensmittel. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheiim@polizei.rlp.de entgegen.

