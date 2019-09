Polizei Aachen

POL-AC: 2 Radfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Aachen (ots)

Gegen 18:00 Uhr am heutigen Abend befuhr eine 27jährige Radfahrerin aus Aachen die Peterstraße in Fahrtrichtung Elisenbrunnen. Ein zeitgleich vorausfahrender Pkw-Fahrer aus Aachen kündigte durch Blinken seine Absicht an, nach rechts abzubiegen. Plötzlich wendete der 39jähriger Autofahrer und übersah hierbei die von hinten nahende Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Sie wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Wenig später, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 59jähriger Radfahrer aus Aachen die Merowinger Straße in Richtung Passstraße. An der Kreuzung Krefelder Straße beabsichtigte er, bei Grünlicht, seine Fahrt geradeaus in die Passstraße weiter fortzusetzen. Zeitgleich befuhr eine 85jährige Pkw-Fahrerin die Passstraße entgegengesetzt und bog nach links in die Krefelder Straße ein. Hierbei übersah die Aachenerin den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Auch der 58jährige Radfahrer erlitt schwere, nicht lebensgefährliche, Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Für die Dauer dieser Unfallaufnahme musste die Polizei die Krefelder Straße stadtauswärts voll sperren. Stadteinwärts wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

PP Aachen, FLD/Leitstelle i.A. Ehser, PHK

