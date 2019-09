Polizei Aachen

POL-AC: Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Herzogenrath/Kohlscheid (ots)

Am gestrigen Abend (11.09.2019) gegen 21:45 Uhr befuhr ein Autofahrer die Roermonder Straße aus Richtung Aachen in Richtung Kohlscheid. In Höhe der Kaiserstraße fuhr er auf einen anderen Pkw auf, der aufgrund der rotlichtzeigenden Ampel warten musste. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Kaiserstraße fort. Das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs blieb am Unfallort zurück. Der Geschädigte folgte in einem sicheren Abstand. Er konnte beobachten, wie der Pkw vor ihm im Vorbeifahren den Außenspiegel eines weiteren Autos beschädigte. Aber auch das schien ihn nicht sonderlich zu interessieren. Die Fahrt ging weiter. In der Friedrichstraße beschädigte er dann ein Verkehrszeichen. Anschließend bog er gegen die Einbahnstraße fahrend in die Weststraße ein und beschädigte ein weiteres Fahrzeug. An dieser Stelle brach der Geschädigte des ersten Unfalls die Verfolgung ab. Auf der Roermonder Straße traf die bereits alarmierte und fahndende Polizei auf den flüchtigen Autofahrer und hielt diesen an. Der stark wahrnehmbare Alkoholgeruch aus dem Pkw ließ schlimmes befürchten. Der anschließend durchgeführte Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Auf der Wache wurde dann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Mit dieser Trunkenheitsfahrt verursachte der 28-jährige Kohlscheider einen Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. (fp)

