Polizei Aachen

POL-AC: Einladung zur Polizeistunde im Aachener Präsidium

StädteRegion Aachen (ots)

Die Aachener Polizei lädt junge und am Polizeiberuf interessierte Leute zur kommenden Polizeistunde im September ein. Die Einstellungsberater werden über die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren, das Studium und die beruflichen Perspektiven informieren. Auch die Möglichkeit für persönliche Gespräche wird es geben. Interessenten werden gebeten sich vorher per E-Mail anzumelden, eine persönliche Einladung wird folgen. E-Mail bitte an: Personalwerbung.aachen@polizei.nrw.de Die zweistündige Veranstaltung findet am 18.09.2019, um 16.30 Uhr, im "neuen" Polizeipräsidium, Trierer Str. 501 in 52078 Aachen statt. (fp)

Polizei Aachen

Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

