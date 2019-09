Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrssicherheitsaktion "Brummis im Blick" am 12.09.2019

Aachen (ots)

Im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" wird auch die Aachener Polizei, gemeinsam mit den Kooperationspartnern DEKRA, der Verkehrswacht und der Stadt Aachen, am 12.09.2019 zwischen 11.00 und 17.00 Uhr am Elisenbrunnen an einem Informationsstand zu dieser Thematik aufklären. Praxisnah soll interessierten Bürgerinnen und Bürgern dabei die Gelegenheit gegeben werden, sich mit den Problemfeldern "Seitenabstand Fahrradfahrer" und "Toter Winkel bei Lkw" intensiv zu befassen.

In diesem Jahr widmet sich die Sicherheitsaktion dem gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Die Zunahme der Verkehrsunfälle mit Getöteten unter Beteiligung von Lkw in den letzten fünf Jahren um 17 % zeigt die Notwendigkeit einer intensiveren Überwachung dieser Zielgruppe. (am)

