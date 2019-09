Polizei Aachen

POL-AC: 2 Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Aachen (ots)

Am Freitag, 06.09.2019, um 21:32 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Herzogenrath die Viktoriaallee aus Rtg. Oppenhoffallee und übersah an der Kreuzung Bismarckstr. den aus Rtg. Innenstadt kommenden, vorfahrtberechtigten 38-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung des Unfallverursachers, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

