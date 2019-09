POL-AUR: Aurich - Fußgängerin von Radfahrer angerempelt; Aurich - Auto auf Verkehrsinsel geraten; Aurich - Zusammenstoß in Kreuzung; Aurich - Auto von Fahrbahn abgekommen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fußgängerin von Radfahrer angerempelt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen in Aurich schwer verletzt worden. Die 27-Jährige war gegen 2:50 Uhr in Höhe einer Apotheke auf dem Gehweg der Kleinen Mühlenwallstraße unterwegs, als ein bislang unbekannter Radfahrer sie im Vorbeifahren anrempelte. Sie kam dadurch zu Fall und wurde schwer verletzt. Eine Personenbeschreibung des Radfahrers liegt nicht vor. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auto auf Verkehrsinsel geraten

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen in Aurich auf eine Verkehrsinsel geraten und leicht verletzt worden. Sie fuhr gegen 2:30 Uhr auf der Von-Jhering-Straße in Richtung Pferdemarkt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem VW Golf ins Schleudern und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Es entstand Sachschaden an der Verkehrsinsel und am Auto. Die 21-jährige Autofahrerin aus Moorweg wurde leicht verletzt.

Aurich - Zusammenstoß in Kreuzung

Zwei Autos sind am Mittwochabend im Kreuzungsbereich Fischteichweg / Kirchdorfer Straße in Aurich zusammengestoßen. Eine 48 Jahre alter Fahrerin eines Skoda Citigo aus Aurich fuhr gegen 21 Uhr auf dem Fischteichweg in Richtung Emder Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Kirchdorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen im Gegenverkehr fahrenden 33-jährigen Auricher mit einem Audi A3. Es kam zum Zusammenstoß. Die 48-Jährige und der Beifahrer des Audis wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Auto von Fahrbahn abgekommen

Der Fahrer eines Renault Kangoo ist am Donnerstagmorgen auf der Leerer Landstraße in Aurich von der Fahrbahn abgekommen. Der 46 Jahre alte Mann aus Nordrhein-Westfalen fuhr gegen 8 Uhr in Richtung Aurich und kam in Höhe der Middelburger Brücke alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er touchierte rechts einen Baum und kollidierte dann frontal mit einem zweiten Baum. Der 46-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

