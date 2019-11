POL-PDLD: Trunkenheitsfahrten

Polizeidirektion Landau

Am Donnerstag, 14.11.2019, wurden bei Verkehrskontrollen zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Um 11:50 Uhr kontrollierten Beamte in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach den Fahrer eines Pkw Ford. Bei der Überprüfung des 55-jährigen Fahrzeugführers stand dieser deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab über 2 Promille. Um 23:45 Uhr wurde im Bad Bergzaberm in der Kurtalstraße, der Fahrer eines Pkw Renault kontrolliert. Bei dem 43-jährigen Fahrer wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Der anschließende Test ergab fast 1,4 Promille. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie müssen sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

