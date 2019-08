POL-NMS: 190816-2-pdnms Zivilcourage

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Am gestrigen Tage, um 11.45 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer 20 Jahre alter Neumünsteraner wie sich zwei männliche Personen an einem Fahrrad zu schaffen machten, dass an einem Laternenpfahl in Holsatenring/Ecke Aral-Tankstelle angeschlossen war. Da ihm das komisch vorkam, sprach er die beiden Personen an. Die ließen sich aber nicht von ihrem Vorhaben abbringen und verluden das Fahrrad in einen grünen VW Bus. Um eine Abfahrt des grünen VW Busses zu verhindern, stellte sich der junge Mann in den Weg. Daraufhin stieg der Fahrer aus und schlug dem jungen Mann, der durch diesen Schlag zu Fall kam. Anschließend entfernte sich der VW Bus. Die Polizei bittet nun, Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, sich bei unter der Tel.: 04321/945-0 zu melden.

