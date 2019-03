Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Abgerissene Kennzeichen aufgefunden, Wohnungseinbrüche

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 11.03.2019

Abgerissene Kennzeichen aufgefunden Alsfeld - An einem schwarzen Audi A3 rissen unbekannte Täter zwischen Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 11:20 Uhr auf einem Parkplatz im Burgmauerweg die beiden Kennzeichen ab und nahmen sie zunächst mit. Später wurden die Zulassungsschilder im Bereich des Schnepfenhaines wieder aufgefunden. Zudem hatten die Unbekannten an dem Pkw die beiden Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wohnungseinbrüche Romrod - Mücke - An der Nacht von Samstag auf Sonntag stiegen unbekannte Einbrecher in mehrere Wohnhäuser in der Stadt Romrod und der Gemeinde Mücke ein. In der Kleinstadt waren zwei Einfamilienhäuser in den Focus der Täter geraten. Die Tatorte waren in der Freiherr-von-Bibra-Straße und in der Nieder-Breitenbacher-Straße im Stadtteil Ober-Breitenbach. Im Mücker Ortsteil Merlau betraf es ein Haus im Stückweg. In allen Fällen hebelten die Ganoven ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Gebäude. Nachdem sie einige Zimmer und Schränke in den Objekten durchwühlt hatten, verließen sie die Orte jedoch ohne Beute wieder. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1.300 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

