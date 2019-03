Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Sprinter Unfall auf A4 in Höhe Bad Hersfeld

Anbei die bereits erfolgte Erstmeldung der PASt. Bad Hersfeld. Aktualisierung 11.17 Uhr:

Der Fahrer des aufgefahrenen Kleintransporter ist verstorben. Gutachter ist soeben an der Unfallstelle eingetroffen. Abschlepper sind bestellt. Zur Zeit noch Vollsperrung der A4 in FR West.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Presseerstmeldung

Zeit: Montag, 11.03.2019, gg. 09:30 Uhr Ort: A4, Dresden-Kirchheim, FR West, zw. AS HEF und AD Kirchheim Sachverhalt: Slowenischer Transporter fährt am Stauende auf einen stehenden Sattelzug auf - Fahrer wurde eingeklemmt - FB in Richtung Kirchheim gesperrt Personenschaden: Transporterfahrer auf Fahrzeug geborgen - schwer verletzt Sachschaden: derzeit noch nicht bekannt Verkehrsbehinderungen: momentan Vollsperrung Sonstiges: Einsatz- u. Rettungskräfte sind an der Unfallstelle eingetroffen

Bei Vorliegen weiterer Informationen bzw. Erkenntnisse wird zeitnah nachberichtet.

