POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.07.2019

++ Fahrradfahrer beschädigt Pkw unter Alkoholeinfluss ++ Pkw beschädigt - Zeugen gesucht! ++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen ++

Leer - Fahrradfahrer beschädigt Pkw unter Alkoholeinfluss

Leer - 2,11 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes, der bei einem 34-jährigen aus Leer nach einem Verkehrsunfall durchgeführt wurde. Der Leeraner hatte zuvor mit einem sogenannten Liegerad den Osseweg in Richtung Südring befahren. In Höhe des Ostermeedlandweges kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und stürzte mit dem Liegerad. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. An dem Pkw entstand Sachschaden. Nach einer Blutentnahme konnte der 34-jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht!

Leer - Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am letzten Samstag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr in dem City-Parkhaus in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße. Hier wurde beim Ein-oder Ausparken ein grauer BMW, 5-er am rechten, hinteren Radkasten beschädigt. Der BMW befand sich zum Zeitpunkt des Unfalles in der mittleren Parkreihe auf dem Parkdeck der Ausfahrt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hesel - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Hesel - Am letzten Samstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung in der Stikelkamper Straße gerufen. Eine 20-jährige aus Moormerland befuhr mit ihrem Renault Twingo die Stikelkamper Straße in Richtung Neukamperfehn. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie beim Durchfahren einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Die Fahrzeugführerin sowie ihre 23-jährige Beifahrerin aus Moormeland wurden durch den Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Twingo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

