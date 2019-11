Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Zahlreiche Verstöße beim Überwachen der Rettungsgasse festgestellt

Wörth (ots)

Wörth; Am 14.11.2019 führten gegen 09:00 Uhr Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth eine Verkehrskontrolle auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe durch. Im morgendlichen stockenden Verkehr mussten die Beamten leider in nur 15 Minuten mehr als 30 Verstöße gegen die Einhaltung der Rettungsgasse feststellen. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer werden beanzeigt, weil sie den Standstreifen zum Rechtsüberholen nutzten.

