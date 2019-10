Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots)

Am Montagnachmittag (14.10.2019), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte ein dunkler Mercedes der A- oder B-Klasse beim Ausparken einen vor ihm geparkten Mercedes. Beide Fahrzeuge waren auf der Heinrich-Niemeyer-Straße, in Höhe der Haus-Nummer 28, auf dem Parkstreifen abgestellt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand am geparkten Wagen ein Sachschaden in Höhe von cirka 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05971/938-4215, bei der Polizei zu melden.

