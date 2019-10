Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Nachtrag zum Brand in Ostendorf

Steinfurt (ots)

Nachtrag zum Brand, 14.10.2019: Die Polizei hat nach dem Brand in Ostendorf diverse Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache durchgeführt. Am Freitagabend (11.10.2019) hatte ein Zeuge in dem ehemaligen Stall einen Feuerschein bemerkt. Schnell griff das Feuer auf die angrenzende Tenne über, die unmittelbar an ein zurzeit nicht bewohntes Wohngebäude angrenzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten der Dachstuhl des Stalles sowie die Tenne in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Gebäude, mit Solarmodulen auf dem Dach, verhindern. Schließlich mussten die Giebel des Stalles eingerissen werden. Das noch brennende Stroh konnte ausgebreitet und auf dem Hof gelöscht werden. Die Brandermittler der Polizei führten, nachdem die Brandstelle betreten werden konnte, die Untersuchungen zur Brandursache durch. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt auszugehen. Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich bisher nicht ergeben. Die Einschätzungen zur Höhe des Sachschadens gestalten sich schwierig, dürfte aber bei etwa 250.000 Euro liegen. In dem ehemaligen Stall waren einige Werkzeuge und Maschinen gelagert, die ebenfalls beschädigt wurden. Fahrzeuge waren noch rechtzeitig herausgefahren worden.

Wiederholung der 1. Mitteilung Steinfurt-Bo., Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes Am Freitag (11.10.), gegen 21.15 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zum Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Bauernschaft Ostendorf gerufen worden. Das Gebäude, eine ehemalige Stallung samt Tenne, brannte vollständig aus. Der Sachschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

