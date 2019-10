Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Exhibitionist/Frau belästigt

Rheine (ots)

Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag (15.10.2019) in einem Geschäft an der Zeppelinstraße eine junge Frau belästigt. Die 24-jährige Rheinenserin hatte kurz nach dem Betreten der Posten Börse, gegen 16.00 Uhr, bemerkt, dass ihr ein 45- bis 50-jähriger Mann wiederholt sehr nahe gekommen und ihr offensichtlich gefolgt war. Der Mann, der etwas Unverständliches sagte, stand ihr dann an einem Verkaufssand unmittelbar gegenüber. Dabei hatte er den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und eine Hand hinein gesteckt. Die 24-Jährige begab sich sofort zu einer Angestellten im Kassenbereich und machte dort auf den Vorfall aufmerksam. Der Unbekannte verließ derweil die Geschäftsräume. Ein Zeuge konnte mitteilen, dass der Mann an der Bushaltestelle Steinfurter Straße vorbei in Richtung Mendelssohnweg gegangen war. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen. Er hat grau-braune, kurze Haare, eine dünne Statur, trug eine Brille und war mit einem grauen Hemd sowie einer schwarze Hose bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

