Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Basketballkorbes

Bild-Infos

Download

Celle Wietzenbruch (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 18.04.19 bis 25.04.19 ein Basketballkorb von dem öffnetlichen Spielplatz in der Ostpreußenstraße. Wer hat Informationen über den Verbleib des Basketballkorbes und mögliche Täter? Hinweise bitte an die Polizei Celle unter Tel.: 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell