Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Diebstahl aus Handtasche

Edenkoben (ots)

Gestern Mittag (14.11.) entwendeten unbekannte Täter aus einer am Einkaufswagen hängenden Tasche den Geldbeutel einer Kundin im Lidl Markt in Edenkoben. Die geschädigte Kundin gab an, sie hätte nur "einen kurzen Moment" Ware im Regal angesehen - die Polizei rät dringend: Lassen sie niemals ihre Wertsachen unbeobachtet. Wenige Sekunden reichen für geübte Taschendiebe aus um den Inhalt einer unbeaufsichtigten Handtasche zu entnehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



