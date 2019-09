Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Vorfahrtsmissachtung - Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2019, gegen 15:15 Uhr, befuhr eine 42-jährige PKW-Fahrerin aus dem Ludwigshafen am Rhein die Breslauer Straße. An der Kreuzung zur Mannheimer Straße/Hans-Purmann-Straße missachte sie die Vorfahrt eines auf der Mannheimer Straße fahrenden 59-jährigen Motorradfahrers aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Motorradfahrer nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

