Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Suche nach kurzzeitig vermisstem Wohngruppenkind endet erfolgreich (55/0409)

Dudenhofen (ots)

04.09.2019, 21:00 - 22:55 Uhr

Bei einem Ausflug einer Wohngruppe aus Neustadt auf den Abenteuerspielplatz Dudenhofen, bekam am Mittwoch gegen 21:00 Uhr eines 12jährige Ausflüglerin Streit mit ihrer größeren Schwester. Daraufhin entfernte sie sich in Richtung Vier-Wege-Kreuzung von der Gruppe. Da sie auch nach einer halben Stunde und dem Einbruch der Dunkelheit nicht wieder zurückkehrte und die Gruppe sie in der Umgebung nicht auffinden konnte, verständigte man die Polizei. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Dudenhofen wurden dann die umliegenden Waldwege und Straßen nach der 12Jährigen abgesucht. Gegen 22:55 Uhr kehrte die Gesuchte zur Erleichterung aller wohlbehalten zum Ausgangspunkt zurück, nachdem sie die Lautsprecherdurchsagen der eingesetzten Fahrzeuge wahrgenommen hatte.

