POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.09.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfall auf der B 1 fordert zwei leichtverletzte Personen

Am Dienstag, um 13:15 Uhr, kam es auf der B 1 zwischen Bettmar und Groß Lafferde in Höhe der Kreuzung "Weißen Kreuz" zu einem Verkehrsunfall. Eine 65- jährige PKW-Fahrerin aus Ilsede fuhr aus noch unbekannten Gründen auf einen an der dortigen Ampelanlage stehenden PKW eines 49-jährigen aus Vechelde auf. Der PKW des Vechelders wurde daraufhin noch auf zwei weitere, vor ihm stehende Fahrzeuge, aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden die 65- jährige Ilsederin, sowie eine 29-jährige aus Peine leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt mussten drei PKW abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

