POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 24. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Unbekannte beschädigen Holzzaun

Samstag, 21.09.2019, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 22.09.2019, 05:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Dienstag beschädigten bislang unbekannte Täter drei Elemente eines Holzzaunes an einem Grundstück in Sickte, Schulweg. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 600,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW Reifen

Freitag, 20.09.2019, 20:00 Uhr, bis Samstag, 21.09.2019, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter zerstachen mit zwei miteinander verbundenen Nägeln die Seitenfläche eines Reifens eines zum Parken in der Straße Zur Schanze in Wolfenbüttel abgestellten PKW Skoda, Citigo. Der entstandene Sachschaden wird mit 150 Euro angegeben. Tatzeit: Freitag, 20.09.2019, 20:00 Uhr, bis Samstag, 21.09.2019, 12:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

