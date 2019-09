POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2019 für den Bereich Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Schwerer Raub auf Spielhalle.

Salzgitter, Bad, Breslauer Straße, 23.09.2019, 03:30 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass zur Tatzeit eine männliche Person den Angestellten einer Spielhalle mit einer Glasflasche im Gesicht leicht verletzt und im weiteren Tatverlauf Bargeld entwendet hatte. Zur Höhe des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, Mitte bis Ende zwanzig Jahre alt, ca. 170 cm, kräftige Statur, schwarze Haare. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Beteiligung von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel an einer länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle mit der Zielrichtung "Ablenkung im Straßenverkehr".

In der Woche vom 16.09.-22.09.2019 erfolgte eine länderübergreifende Schwerpunktkontrolle mit der Zielrichtung "Ablenkung im Straßenverkehr". Mangelnde Aufmerksamkeit bzw. Ablenkung bei der Teilnahme am Straßenverkehr kann in vielen Fällen eine (Mit-)Ursache von Unfällen sein. Zahlreiche festgestellte Verstöße in Bezug auf die Nutzung von Mobiltelefonen macht deutlich, dass eine Benutzung oftmals eine Selbstverständlichkeit darstellt und bei den Fahrzeugführern kein entsprechendes Gefahrenbewusstsein vorhanden ist. Aus diesem Grund beteiligten sich die Beamten der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel an der genannten Schwerpunktkontrolle. Folgende Ergebnisse konnten festgestellt werden:

PI Salzgitter einschließlich Salzgitter-Bad: 34 kontrollierte Fahrzeuge, insgesamt 11 festgestellte Verstöße, davon 8 widerrechtliche Nutzung eines Mobiltelefones. PK Peine: 251 kontrollierte Fahrzeuge, insgesamt 17 festgestellte Verstöße, davon 13 widerrechtliche Nutzung eines Mobiltelefones. PK Wolfenbüttel: 380 kontrollierte Fahrzeuge, insgesamt 41 festgestellte Verstöße, davon 4 widerrechtliche Nutzung eines Mobiltelefones.

Die Polizei wird auch weiterhin Kontrollen dieser Art durchführen, um hierdurch einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zu leisten.

