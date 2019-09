POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 21.09.2019 bis 22.09.2019, 09:00 Uhr

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter /Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 21.09.2019 bis 22.09.2019, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Suche nach vermisster Person Salzgitter, Stadtgebiet Lebenstedt, 22.09., ab 01:40 Uhr

Gegen 01.40 Uhr verließ ein 74 Jahre alter und hilfsbedürftiger Mann lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet seine Wohnung. Auf Grund mehrerer Vorerkrankungen und Außentemperaturen von 10° bestand Lebensgefahr, woraufhin ein Polizeihubschrauber für die Personensuche hinzugezogen wurde. Die Person wurde gegen 03.20 Uhr stark unterkühlt und leicht verletzt von der Besatzung eines Funkstreifenwagens gefunden. Ein RTW brachte den Mann in das örtliche Krankenhaus.

Küchenbrand Salzgitter-Lebenstedt, Fischzug, 21.09., ab 19:45 Uhr

Das Speiseöl in einer auf dem Herd befindlichen Pfanne fing Feuer, welches sich in der Küche ausbreitete. Die Küche wurde dadurch zerstört. Auf Grund der Rauchausbreitung ist die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar. Der Einsatz der Rettungskräfte wurde massiv durch rechtswidrig in der Feuerwehrzufahrt abgestellte Pkw behindert und verzögert. Gegen die Fahrzeughalter wurden dementsprechende Anzeigen gefertigt.

Verkehrsunfall Salzgitter-Immendorf, Seesener Straße, 22.09., 04:07 Uhr

In Folge Unachtsamkeit kam der 43 Jahre alte Fahrer eines Pkw Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen geparkten Pkw Corsa. Der Corsa wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Audi geschoben. An allen 3 Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 11.000 Euro.

