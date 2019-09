Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 23. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Ohrum: Auto beschädigt und davongefahren

Sonntag, 22.09.2019, zwischen 08:30 Uhr und 15:20 Uhr

Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag gegen einen in Ohrum, Zum Parkplatz, abgestellten weißen Mercedes Vito und beschädigte das Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugecke. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich weiter um den entstanden Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Samstag, 21.09.2019, 15:30 Uhr, bis Sonntag, 22.09.2019, 10:00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten den rechten Außenspiegel eines zum Parken in der Zeughausstraße abgestellten schwarzen VW Golf. Tatzeit: zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell