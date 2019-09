Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.09.2019

Peine (ots)

VW Tiguan entwendet

Unbekannte Täter entwendeten am Montag, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:45 Uhr, einen auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Broistedt abgestellten Tiguan. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechelde, 05302/ 8043730, in Verbindung zu setzen.

Tachometer aus BMW gestohlen

Am Montag, in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 21:00 Uhr, zerschlugen bislang unbekannte Täter zunächst ein Seitenfenster eines im Fuhsering in Peine abgestellten BMW. Im Anschluss entwendeten sie das Kombiinstrument, bestehend aus Tachometer und Drehzahlmesser, aus dem Fahrzeug. Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute flüchten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 800 Euro.

PKW zerkratzt

Zwei im Ahornring in Wendeburg abgestellte PKW wurden am Montag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr, durch bislang nicht bekannte Personen zerkratzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wendeburg, Telefon 05303/2004, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag um 10:55 Uhr auf dem Schwarzen Weg in Peine. Ein 87-jähriger Peiner wollte mit seinem PKW nach rechts auf das dortige Tankstellengelände abbiegen und übersah hierbei einen aus Richtung Stederdorf kommenden 55- jährigen Radfahrer aus Peine, welcher den dortigen Radweg mit seinem Pedelec befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer, welcher daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Der 55- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

