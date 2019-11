Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 14.11.2019, 14.40h Landau, Kronstraße/Waffenstraße Ladendieb durch Passanten gestellt

Landau (ots)

Mit entwendetem Parfüm im Wert von 94.--EUR gelang einem Ladendieb am 14.11.19, gg. 14.40 Uhr, am Landauer Rathausplatz zunächst die Flucht. Er wurde von einer Mitarbeiterin des betroffenen Marktes verfolgt. In der Waffenstraße griffen dann noch 3 weitere Passanten ein und halfen der Mitarbeiterin den flüchtigen 41-jährigen Ladendieb festzuhalten. Nach Eintreffen der Polizeistreife und Verbringen des Ladendiebes zur Dienststelle konnte weiteres Diebesgut bei ihm aufgefunden werden. Er hatte zuvor in einem Landauer Bekleidungsgeschäft eine Jeans im Wert von 50EUR entwendet und unter seiner Hose angezogen. Die entwendeten Gegenstände wurden sichergestellt. Bei dem Beschuldigten wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400EUR erhoben, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

