Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Belästigung in der S6 - Bundespolizei sucht Geschädigte

Lörrach (ots)

Die Bundespolizei sucht Geschädigte zu einem Vorfall, der sich am Samstag, 09.11.2019 gegen 08:50 Uhr, im fahrenden Zug der Linie S6, zwischen Maulburg und Lörrach-Brombach, ereignet hat. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, stellte ein Mann ungewollten Körperkontakt zu einer Reisenden her. Der Tatverdächtige, ein 41-jähriger deutscher Staatsangehöriger, konnte noch vor Ort durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt werden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet zur weiteren Sachverhaltsaufklärung darum, dass sich mögliche Geschädigte mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell