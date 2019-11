Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit einem Jahr Gesuchter durch Bundespolizei festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein seit einem Jahr gesuchter deutscher Staatsangehöriger, konnte nun durch die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Freiburg festgenommen werden. Der Mann wurde am Freitagnachmittag, durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann vor 12 Monaten, wegen des Erschleichens von Leistungen, zu einer Geldstrafe von 1300 Euro verurteilt worden war. Außerdem wurde der 31-Jährige zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen und zur Verbüßung der 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

