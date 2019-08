Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand einer Stromiete

53894 Mechernich-Obergartzem (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (3.30 Uhr) wurde ein Strohmietenbrand in der Nähe des Krewelshof gemeldet. Etwa 100 Strohballen brannten in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr ließ die Strohmiete abbrennen.

Etwa zeitgleich meldete eine Anwohnerin in Euskirchen-Wißkirchen die Explosion eines Böllers. Zwei Jugendliche mit einem Roller hatten den Böller gezündet.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte in Euenheim ein Roller festgestellt werden. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Sie flüchteten allerdings.

Eine Person war etwa 1,70 Meter groß, hatte braunes Haar, trug schwarze Kleidung. Die Person war Brillenträger.

Die Ermittlungen dauern an.

