Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Verkehrsunfallflucht Ort: 54552 Üdersdorf, L65 Zeit: 17.10.2019, 16:25 Uhr

Daun (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2019, gegen 16:25 Uhr, kam es auf der L 65 in der Gemarkung Üdersdorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Fahrer eines Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. An der Leitplanke entstand Sachschaden. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein hinter dem Pkw befindlicher Zeuge sah diesen Unfall und notierte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers. Anschließend meldete er den Unfall. Nun muss sich der Verursacher, ein 35-jähriger Mann aus dem Kreis Cochem-Zell, wegen der Straftat des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Polizeiinspektion Daun

