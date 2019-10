Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Freitag, den 18.10.2019, kam es gegen 08:45 Uhr auf der L10 zwischen Büdesheim und Wallersheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein schwarzer PKW der Marke BMW die besagte Strecke aus Richtung Wallersheim kommend in Fahrtrichtung Büdesheim. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn kam der PKW ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein grüner LKW der Firma Stein GmbH die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Um eine Kollision zu vermeiden musste der LKW-Fahrer dem PKW ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bzw. auf den geflüchteten Fahrzeugführer geben können, werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden. Telefon: 06551-9420 E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell