POL-MS: Einbruch in Tierarztpraxis und Einbruchsversuch in Tierfachhandel

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.9. 19:00 Uhr bis 21.9., 9:00 Uhr) versuchten Unbekannte in einen Tierfachhandel an der Geringhoffstraße einzubrechen.

Nachdem der Versuch misslang, brachen sie in eine Tierarztpraxis im selben Gebäudekomplex ein.

Dazu zerschlugen sie eine Scheibe und stiegen in die Praxis ein. Die Täter durchsuchten das Behandlungszimmer, entwendeten diverse elektronische Geräte und entkamen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

