Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Pfarrheim - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Sonntagmorgen (22.09.19, 9:30 Uhr) drangen Unbekannte in ein Pfarrheim an der Wolbecker Straße ein und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette und eine Spendenbox.

Die Täter hebelten ein Fenster zu der dortigen Bücherei auf. Diese durchsuchten die Eindringlinge oberflächlich. Die Unbekannten brachen anschließend eine Außentür zum Pfarrheim auf und öffneten gewaltsam weitere Zwischen- und Schranktüren. Die Diebe erbeuteten insgesamt einen Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

