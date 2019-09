Polizei Münster

POL-MS: Täter dringen über Baugerüst in Vereinsgebäude ein- Bargeld entwendet

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (22.09.19, zwischen 3:00 und 6:00 Uhr) brachen Unbekannte in ein Vereinsgebäude in der Straße Am Mittelhafen ein und entwendeten Bargeld aus einer Dose und einer Spendenbox.

Die Einbrecher stiegen auf ein Baugerüst und drangen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude ein. Anschließend durchwühlten sie zahlreiche Behältnisse.

Um eine verschlossene Verbindungstür zu umgehen, stiegen die Täter wieder auf das Gerüst und schlugen ein Nachbarfenster ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und Kisten.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Lea Pomplun

Telefon: 0251 - 275 1012

E-Mail: Ralf.Bleeck@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell