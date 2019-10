Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt durch Fahranfänger

Bitburg (ots)

Am Samstagmorgen um 03.30 Uhr stoppten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg in Bollendorf einen PKW zur Verkehrskontrolle. Am Steuer saß ein 18jähriger Fahranfänger. Die Polizisten bemerkten schnell, dass der junge Mann unter starkem Alkoholeinfluss stand. Die Beamten staunten dann allerdings, als der Fahranfänger einen Atemalkoholtest durchführte. Das Gerät zeigte einen Wert von 3 Promille an. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Bestimmung des Blutalkoholwertes steht allerdings noch aus. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell