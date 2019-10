Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Stadtkyll (ots)

Am 18.10.2019 kam es in der Zeit zwischen 03:00 und 04:00 Uhr auf der B 51 aus Richtung Baasem kommend in Fahrtrichtung Olzheim am Beginn der dort bestehenden Baustelle zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug 2 Warnbarken und ein leuchtender Blinkpfeil umgefahren und beschädigt. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sowie der verantwortliche Fahrzeugführer selbst, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel. 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

